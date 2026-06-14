夏にデニムは暑くてはきたくない、なんて先入観をお持ちの人にチェックしてほしいのが、ライトオンスの薄手素材や通気性に優れた綿麻、吸水速乾機能を備えた高機能素材など、涼しさを追求した“デニムイージーパンツ”。ウエストゴムやドローコード仕様によるストレスフリーなはき心地でありながら、シルエットの美しさにもこだわった、気楽におしゃれを叶える大人のためのラインナップです。 【パ