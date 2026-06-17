スキンケアブランド「ビオレu」（花王）のブランドキャラクターとして長年親しまれてきた「ビオレママ」。今、SNS上ではあのビオレママに「あけみ」という名前があったという衝撃の事実が大きな注目を集めている。きっかけになったのは（株）REDのコピーライター、早坂貴弘さん（@copy_saka）が「さいきんで一番衝撃を受けた広告」と紹介した電車の吊り広告。【写真】長年親しまれてきたビオレママ「あけみ」「わたし、あけみです