出版大手KADOKAWAの角川歴彦・元会長（82）が、KADOKAWAの夏野剛社長（61）らを防御権侵害と名誉毀損で東京地方裁判所に6月16日、提訴することが月刊「文藝春秋」の取材でわかった。【画像】角川歴彦元会長。角川書店を創業した源義氏の次男で長年、KADOKAWAのトップを務めた角川氏は東京五輪・パラリンピックのスポンサー選定に絡む贈賄罪に問われ、今年1月に懲役2年6カ月・執行猶予4年の有罪判決を言い渡され、東京高裁に控