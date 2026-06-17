ドラマ「24」などで知られる俳優のキーファー・サザーランド(59)が、Uber運転手から暴行容疑で訴えられた。キーファーは1月、ライドシェア運転手を殴ったうえ、脅迫した疑いで逮捕されていた。 【写真】物静かな雰囲気激高の暴挙が想像つかないが その事件の被害者とされるラファエル・マンヴェリアン氏は、TMZが入手した裁判所類の中で、キーファーが乗車した際から「明らかに