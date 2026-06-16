顔に原因不明の激痛が走る――。酷い虫歯かと思って歯科にかかると歯に異常がない。そんなとき、「三叉（さんさ）神経痛」という珍しい病気の可能性があることは、あまり知られていない。歯が痛いと思って歯科にかかる人が多いが、実は、脳神経外科で診てもらう必要がある。三叉神経痛は「人間が感じる中で最も強い痛み」とさえ言われる10万人に1人という珍しい病気であるが、加齢に伴い誰にでも起こり得る病気だ。三叉神経痛にな