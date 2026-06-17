元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが6月2日に亡くなった。1966年にプロデビュー、1974年にはアジア人として初めてWBCライト級世界チャンピオンとなり、その後、5度の防衛に成功。「幻の右」と呼ばれた強烈な右ストレートを軸にした正統派のボクシングでファンのハートを何度も熱くさせた。 1978年に引退後はタレント・俳優として活躍。「OK（オッケー）牧場！」の決め台詞などに代表され