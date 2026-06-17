バスの中で、子どもがはしゃぎすぎてヒヤッとしたことはありませんか？今回は、そんな場面で思わず「なるほど」と感じてしまう注意のしかたを目撃したエピソードをご紹介しましょう。◆車内に広がるヒヤッとする空気ある日の仕事帰り、原田佳苗さん（仮名・32歳）は、いつものように路線バスに乗っていました。「いつものように、つり革につかまりながら揺られていると、後部座席からやたら元気すぎる声が聞こえてきたんです