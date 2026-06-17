東京都が、現在は禁止しているツキノワグマの狩猟を、およそ20年ぶりに解禁する方向で検討していることがわかりました。東京都によりますと、ツキノワグマは、個体数の減少などを受け、2008年度から狩猟を禁止しています。しかし、先月には、八王子市の市街地でクマが目撃されたほか、奥多摩の山中では、クマに襲われた可能性のある遺体が見つかるなど、都内でも出没が相次いでいます。このため、都は今年度中にクマの管理計画を策