北朝鮮が「観光立国」を掲げて巨額の投資を続ける一方で、肝心の観光客集めに苦戦している実態が明らかになった。米政府系放送のラジオ・フリー・アジア（RFA）は15日、東海岸の元山葛麻海岸観光地区や羅先経済特区のホテルで、営業成績の低迷を理由に支配人の"クビ切り"が相次いでいると報じた。しかし、北朝鮮内部からは「支配人を代えても観光客は増えない」との冷ややかな声が上がっている。RFAによると、元山の松涛園ホテルで