お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に17日、出演。3カ月が経過した辺野古転覆死亡事故について、報道のあり方に疑問を投げかけた。3月16日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている同県名護市辺野古の沖合で船2隻が転覆した。この船は基地移設反対の抗議船で、平和学習中の同志社国際高（京都府）の生徒18人と乗組員3人が乗船。全員が海に