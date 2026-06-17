◇W杯北中米大会1次リーグJ組オーストリア3ー1ヨルダン（2026年6月16日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組が16日（日本時間17日）にサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムでオーストリア（FIFAランク24位）とヨルダン（同63位）が対戦し、逆転勝利で98年フランス大会以来となる28年ぶりの国際舞台で白星発進を決めた。欧州予選では6勝1分け1敗、22得点4失点とライバルを圧倒し、28年ぶりに国