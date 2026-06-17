米Microsoftは6月16日（現地時間）、Qualcommの「Snapdragon X2」シリーズを搭載した「Surface Pro 13インチ」(第12世代)と「Surface Laptop 13.8インチ」「Surface Laptop 15インチ」（第8世代）を発表した。いずれもWindows on ArmベースのCopilot+ PCで、前世代からグラフィックス性能やAI処理性能を高めたモデルとなる。直販サイトでの価格は、第12世代 Surface Pro 13インチが291,280円から、第8世代 Surface Laptopは、13.8