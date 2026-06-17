16日夜、関東地方で最大震度5弱の地震が発生し、静岡県内でも震度3を観測しました。この地震が今後、県内に影響する可能性を専門家に聞きました。16日夜7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする地震が発生し群馬と埼玉で震度5弱を観測。静岡県内でも富士市で震度3。静岡市駿河区などで震度2を観測しました。今回の地震について専門家は…。（常葉大学･津波や防災に詳しい阿部 郁男 教授）「非常に地震が起こりやすい場所で、以前か