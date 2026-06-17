北中米W杯1次リーグI組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグI組のノルウェーが16日（日本時間17日）、米ボストンでイラクと対戦した。大注目のFWアーリング・ハーランドが前半に2ゴール。2点目のイラクのミスに、海外からは様々な声が上がった。1998年フランス大会以来、28年ぶりに夢舞台に帰ってきたノルウェー。大注目のFWハーランドが、前半29分に先制ゴールを決めた。同43分には一瞬の隙を見逃さなかった。イ