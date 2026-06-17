FIFAワールドカップ2026初戦で目覚ましい活躍を見せたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）だが、前半のうちに退場になるべきだったと主張する声が上がっている。大手メディア『ESPN』が伝えている。メッシは16日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループJ第1節のアルジェリア代表戦で17分に先制点となるミドルシュートを決めたほか、60分にはこぼれ球を押し込んで2得点目をマーク。さらに