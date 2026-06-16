【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯１次リーグ第１戦オランダ戦（２△２）の激闘から一夜明け、日本代表はベースキャンプ地のナッシュビルで、２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整をスタートさせた。＊＊＊チームは１６日（日本時間１７日）に予定されていたトレーニングをキャンセルし、完全オフとすることを決めた。疲労を考慮したものとみられ、勝てば１次リーグ突破に