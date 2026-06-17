◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルゼンチン3―0アルジェリア（2026年6月16日カンザスシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、大会連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランク1位）はFWリオネル・メッシの記録尽くめの活躍で、アルジェリア（同28位）を3―0で一蹴した。前半17分に豪快なミドルで先制点を叩き出すと、後半15分にはこぼれ球にいち早く反応。GKの逆を突く