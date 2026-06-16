6月16日、東京・品川区にある桐ケ谷斎場で、肺炎のため今月9日に亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年86）の通夜が執り行われた。福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長（86）や明石家さんま（70）など多くの著名人が姿を見せるなか、“意外な人物”も来ていたようだ。斎場を訪れていた玉緒さんのファンが明かす。「ATSUSHIそっくり芸人こと、ものまね芸人のRYOさんが弔問に訪れていました。今回の通夜でもEXILEのATSUSHIさん（46）