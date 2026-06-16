NBAのクリーブランド・キャバリアーズのジェームズ・ハーデン(36)が13日、武器の不法所持に関する軽犯罪の容疑で逮捕された。リアリティー番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるクロエ・カーダシアンと交際していたことでも知られるハーデンは警察から車の停車を求められた際、ホルスターに収納されていない状態で座席上に拳銃が置かれ、外から見える状態にあ