株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。優待券を使い購入した商品を紹介すると、ネット上では、レシートに記載されている累計ｄポイントの額が話題になっている。【写真】すごい貯まってる！ケタ違いの桐谷さんの保有dポイント額連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「秋葉原へ行って思い出したけど、EDION(エディオン・家電の量販店)の優待も今月