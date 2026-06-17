チュニジア代表の監督に電撃就任したエルヴェ・ルナール氏が、チームに合流。就任会見を実施した。チュニジアメディア『Tunis Afrique Presse』が伝えた。FIFAワールドカップ2026に3大会連続7回目の出場を果たしたチュニジア代表。日本代表と同じグループFに入り、日本とは第2戦で対戦する。アフリカ予選を無失点で終えるなど、堅守が特徴だったチュニジアだったが、今年1月に就任したサブリ・ラムシ監督の下では、失点を重