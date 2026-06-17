就職氷河期世代の就職活動がいかに過酷だったかは今でもよく語られる。実際にかなりの高学歴でも悲惨な状況があったようだ。投稿を寄せた東海地方の45歳の男性（公務員／年収750万円）は、自称「島根の田舎出身」。「持病があり、親からはとにかく勉強をして、無理しなくて稼げるようになれと言われました。そういうタイプなので、小中学校ではいじめにもあいましたが、親からは、周りのやつとはレベルが違うんだから、勉強で圧倒