Nintendo Switchスマートフォン向けゲーム『Pokemon Champions』の新情報が発表された。「レギュレーションM-B」の詳細が発表され、「レギュレーションM-A」に登場したポケモンに加え、一部のポケモンが新たに参加できるようになった。【画像】メガムクホーク！新たにメガシンカできるポケモン一覧■レギュレーションM-Bで新しく登場するポケモンラフレシアハリーセンジュカインバシャーモラグラージクチートメタグロスムクホ