G7サミット＝主要7か国首脳会議に合わせ、アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が16日、会談しました。ウクライナの防空システムの強化をめぐり、協議を行ったということです。2人の会談は、フランス・エビアンで開かれているG7サミットに合わせ行われました。ロイター通信によりますと、ゼレンスキー大統領はトランプ大統領に対して、ウクライナの迎撃能力強化に向け、アメリカの防空システムや対応するミサ