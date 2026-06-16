《最初から最後まで面白すぎたぁ〜！！》6月15日、自身のInstagramでこう綴ったのは、人気インフルエンサーの新田さちか（27）。日本時間同日にアメリカ・ダラスで行われた「FIFAワールドカップ2026」の日本対オランダ戦を現地観戦した様子を投稿した。この投稿をきっかけに、かねてより囁かれてきたスター選手との“熱愛説”が再び注目を集めている。新田は大学3年生で出場した’20年の「ミス青山コンテスト」準グランプリ受賞を