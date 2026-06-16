2026年の夏も猛暑となりそう。熱中症対策には水分補給が欠かせませんが、実は専門家によると正しくない水の飲み方をしている人もいるそうなんです……！今回はタイガー魔法瓶がおこなった「熱中症と水筒に関する意識調査」をもとに、医師が推奨する理想的な水分補給の仕方についてご紹介します。【熱中症対策はいつから？】タイガー魔法瓶が2023年より継続して実施している「熱中症と水筒に関する意識調査」。今年も全国の20代から