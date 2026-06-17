大阪・ミナミで「くすり屋さん」と呼ばれ、少女2人に処方薬などを譲り渡したなどとして逮捕されていた男が、再逮捕されました。 【写真を見る】【速報】グリ下で「薬屋さん」と呼ばれる男を再逮捕19種類・5000錠超の薬を譲渡目的で自宅に貯蔵か男は否認「全て私が処方された薬です」 医薬品医療機器法違反の疑いで再逮捕されたのは、東大阪市の無職・今川祐希容疑者（40）です。 警察によりますと、今川容疑者は自宅で19種