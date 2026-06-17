2025年における国内最高のライセンスブランドとキャラクターを決める『日本キャラクター大賞2026』表彰式が17日、東京ビッグサイトで開催中の『ライセンシングジャパン』（19日まで開催）内特設コーナーで行われ、「プロダクト・ライセンシー賞」にボンボンドロップシールが選ばれた。表彰式には開発・販売を行うクーリア代表取締役社長の衣目川政男氏が登壇し、異例の爆売れ状態となっている同商品の裏側と、今後の展開を明かし