群雄割拠、数多の店が新たにできては消えてを繰り返すラーメン業界。そんな世界で、1988年の創業以来、けっして大々的に目立つことはなく、時代の潮流にのるわけでもなく、ただひたすらに愚直な経営で生き残り続けるラーメン店がある。“日本三大ラーメン”のひとつ、喜多方ラーメンのチェーン店「喜多方ラーメン坂内」だ。家系ラーメンに二郎系ラーメン……濃厚なこってりラーメンばかりが持て囃されてきた時代にあって、「喜多方