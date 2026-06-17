東京・港区のIT関連会社の事務所から遺体を運び出し遺棄したとして逮捕された49歳の社長の男について、警視庁はきょう（17日）、殺人の疑いで再逮捕しました。また、遺体の損壊と遺棄の方法を助言したとして29歳の男も新たに逮捕されました。この事件は去年10月、港区赤坂の会社の事務所から遺体を運び出し遺棄したとして、IT関連会社社長の水口克也容疑者（49）が逮捕・起訴されたものです。警視庁は水口容疑者について、同じ会社