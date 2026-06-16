2026年6月14日、韓国メディア・ソウル経済は「米宇宙企業のスペースXが史上最高水準の企業価値で米国株式市場に上場したが、韓国の資本市場は公募株の割当を1株も確保できず、『祭り』から取り残された」と伝えた。金融投資業界によると、SpaceX上場の引受団に参加した韓国の未来アセット証券は、現地時間12日、通常取引開始直前に代表主幹事のゴールドマン・サックスから一方的に「割当株数0」と通達された。米国のIPO市場では主