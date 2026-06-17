Appleはウェブサービスやアプリなどでアカウントを作成する際、ユーザーが自身のメールアドレスを利用せずにアカウント作成ができる「メールを非公開」という機能を提供しています。この「メールを非公開」で生成されるメールアドレスのドメインが変更されることが明らかになりました。New domain for Sign in with Apple and iCloud+ Hide My Email - Latest News - Apple Developerhttps://develo