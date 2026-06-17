乾燥大麻を所持したとして、東京地検はきょう（17日）、男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告を麻薬取締法違反の罪で起訴しました。麻薬取締法違反の罪で起訴されたのは、男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）です。佐藤被告は今年5月、東京・板橋区にあるパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁に逮捕されていました。捜査関係者によりますと、佐藤被告は逮捕当時の警視庁の取り調べに容疑を認めたう