バドミントン全日本実業団選手権（１７日、埼玉・深谷市総合体育館）女子１次リーグが行われ、ほねごりが東海興業を５―０で下し、好発進した。ダブルスで五輪２大会連続出場の松本麻佑は、ダブルスにチームメートの播摩朋奈と組んで出場し、２―０のストレートで勝って、チームの勝利に貢献した。序盤から流れをつかむと得点を重ね相手を寄せ付けなかった。世界連盟は来年１月から現行の２１点３ゲーム制に代わり、１５点