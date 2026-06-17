嵐の元メンバーである松本潤さんは6月16日、自身のInstagramを更新。ライブ配信のアーカイブを公開し、反響を呼んでいます。【動画】久々のインスタライブを配信した松本潤「潤くんのお顔が見れて嬉しい」松本さんは「移動中に久々にライブ。そのうち消しますので、あしからず」とつづり、ライブ配信のアーカイブを公開。暗い車内で撮影していますが「地震は皆さん大丈夫ですか？」「私は今なぜこんなに暗いのかというと、移動中で