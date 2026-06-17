中日の井上一樹監督が１７日、巨人入りが決定した小笠原慎之介投手について言及した。この日、巨人が元中日でナショナルズ２Ａハリスバーグの小笠原との契約合意を発表。井上監督は「（前々から）日本でアクションを起こしてどこかに入りますよっていうのを聞いてたわけじゃないから。そうなの？って。昔のよしみで、勝負を生ぬるい感じでやりますって選手もいるわけない」とコメントした。小笠原は、ＮＰＢ通算４６勝。先発