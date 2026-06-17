K-POP第二世代を牽引した「BIGBANG」が20周年を記念したワールドツアー「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」の開催を発表、日本でもドーム公演が決定した。【もっと読む】元BIGBANGのV.Iは懲役3年の実刑判決に…広がるアジアエンタメ暗部の浄化日本では11月27日の大阪・京セラドーム大阪を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡の全国4都市10公演が予定されているが、早くも懸念の