漫画家協会は17日、「浜昼顔」の作者、キリコ・タクさんが死去したことを伝えた。90歳。キリコ・タクさんは1970年代から80年代にかけて活動した漫画家。75年の第4回日本漫画家協会賞では、「浜昼顔」が手塚治虫「ブラック・ジャック」（特別優秀賞）をしのぎ大賞を受賞し漫画界の歴史に名を刻んだ。翌76年にすばる書房から「キリコ・タク画文集 浜昼顔」として単行本化。現在は希少な存在となっている。協会は「当協会会員の