国内外のカフェなどの商業施設で流される音楽＝BGMについて、歌手らにも使用料が支払われるようにする改正著作権法が17日の参院本会議で可決・成立した。商業施設などでBGMを流した場合に支払われる使用料については、これまで作詞家や作曲家などにしか支払われてこなかった。今回の法改正では、この使用料について、歌手・演奏者やレコード会社などにも支払われるようにする「レコード演奏・伝達権」の創設が盛り込まれた。この権