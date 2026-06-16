1995年に地下鉄サリン事件を起こし、日本中を震撼させたオウム真理教。その教祖である麻原彰晃の娘であり、当時、アーチャリーと呼ばれた松本麗華さん。 その人生は苦難の連続だった。95年3月に強制捜査が行われ、父が逮捕された時のこと。義務教育を受ける機会を奪われ、高校・大学からも入学拒否されたときのこと。 内外タイムスのインタビューで、国や社会に拒絶されながらも力強く生きる姿を見せてくれ