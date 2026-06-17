大分県別府市で2022年6月、バイクで信号待ちしていた男子大学生2人を故意に軽自動車で追突して死亡させ、殺人容疑などで重要指名手配されている八田與一容疑者（29）の新たな写真を大分県警が公開した。白いズボン、黒いシャツ、赤い靴の全身と茶髪・サングラス姿の2枚。全身写真は21歳、サングラス姿は22歳の時の映像だ。変装の可能性があることをアピール事件から約4年たったいま、新たな写真を公開した警察の狙いは何なのか。「