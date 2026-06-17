東京・品川区の路上で、電動キックボードで移動しながら女性にわいせつな行為をしたとして、23歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、港区の会社員・岸本大雅容疑者（23）です。岸本容疑者は先月23日未明、品川区の路上で、帰宅中の30代の女性に後ろから抱きついて口をふさぎ、胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、岸本容疑者は仕事終わりに電動キックボードを