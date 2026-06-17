放送作家の野々村友紀子氏（51）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。初めて怒られた人について語った。「この世界に入って1番最初に注意とかされたのジュニアさんです。ジュニアさんがしてくれたんです私に」と切りだした野々村氏。MCの「千原兄弟」千原ジュニアについて言及した。「『わちゃちゃテレビ』ってあったじゃないですか？19歳、若い頃。アレが初めてのテレビ」だったと回顧。「今