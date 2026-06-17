タレント・山田まりやが舞台俳優・草野とおると離婚合意に至っていたことが１７日、分かった。山田の所属事務所「テンダープロ」はスポーツ報知の取材に「離婚合意したことは事実です」とコメント。「制度ができたので、選択した」と４月に民法改正により導入された共同親権制度の施行がきっかけという。山田は２００８年に草野と結婚。１２年に長男を出産した。