茨城県下妻市で今年3月の市長選に初当選した須藤豊次（すどう・とよじ）市長（67）が15日未明、同県八千代町の排水路で遺体として見つかった。目立った外傷はなく、茨城県警は自死の可能性が高いと判断している。一方ネット上では「他殺」を疑う陰謀論が拡散し、市役所にも問い合わせが相次ぐ異例の事態となっている。 〈画像〉「街灯がなく夜間は暗闇に包まれる」須藤市長の遺体が発見された水門、現場付近の写真も 捜査関係者