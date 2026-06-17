NHK大阪放送局は17日、19日放送の「かんさい熱視線」（総合午後7時30分、関西ローカル）でJRAの今村聖奈騎手（22）が出演する「道は最後に開いたG1ジョッキー・今村聖奈」を放送すると発表した。今村は5月24日のオークスでジュウリョクピエロに騎乗し勝利。日本人女性騎手として史上初めてG1を制覇し、歴史の1ページを刻む偉業を達成した。レース中のジョッキーカメラには、歓声に包まれた東京競馬場を見つめながら「ほら、いま