現在取材で訪れているアメリカでは、４大ネットワークのひとつ、FOXがワールドカップを中継している。ただし、同局が持つケーブルテレビのチャンネルでは全試合を中継しているものの、地上波のチャンネルでは、すべての試合が見られるわけではない。ダラスで滞在しているモーテルの部屋では、地上波しか見ることができないため、見られない試合もあるのだが、それでも試合中継がない時には、ニュース番組がワールドカップ一