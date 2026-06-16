池袋駅東口 ヨドバシカメラは、ヨドバシカメラマルチメディア池袋を6月30日に池袋駅東口にオープンする。総売場面積約33,000m2(約10,000坪)、地下1階から地上6階の7フロアで構成される関東最大級の店舗となる。 公式通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」と連携したシームレスなサービスや品揃えや、専門知識を持つ販売員がサポートし、「快適で魅力的なお買い物体験を提供するとともに、すべての