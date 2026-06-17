カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」に出場しているサッカー日本代表の公式Xが17日更新され、人気アニメ『ONE PIECE』とのコラボグッズを巡って呼び掛けを行った。【写真】これは欲しい！ONE PIECEとのコラボフラッグ投稿では「1人でも多くの方に公平にお手に取っていただくために」と書き出し「【ONE PIECE×SAMURAI BLUE】コラボフラッグについて、当選の権利や賞品を