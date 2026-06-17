２０２４年７月、高知市立長浜小４年の松本凰汰君（当時９歳）が中学校のプールを借りて実施した水泳授業で死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた同小校長（５６）の判決が１７日、高知地裁であり、田中良武裁判長は禁錮２年、執行猶予４年（求刑・禁錮２年）を言い渡した。